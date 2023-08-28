Воздушная тревога в Украине ночью 28 августа: какие регионы в опасности

Воздушная тревога в Украине: какие регионы в опасности
Ночью 28 августа в Украине в некоторых областях объявили воздушную тревогу. В опасности сейчас восточные регионы. Зафиксированы возможные пуски крылатых ракет "Калибр" с Черного моря.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Воздушная тревога в Украине ночью 28 августа
Мониторинговые каналы сообщают, что для Украины в настоящее время существует ракетная опасность. Зафиксированы вероятные пуски крылатых ракет "Калибр". В опасности сейчас восточные области.
Карта тревог сейчас такова:
04:13:
Карта тревог увеличивается.
04:31:
К карте воздушных тревог добавились Киевская, Черкасская, Хмельницкая, Тернопольская, Ровенская области.
Напомним, в ночь на воскресенье, 27 августа, Россия снова прибегла к атаке на Украину. Так, предварительно ракеты типа Х-101/555/55 выпустили из Каспия самолеты Ту-95МС.
Ракеты угрожали всем областям, были слышны повторные взрывы в Киевском регионе. До этого работали силы ПВО возле столицы.
Также мы сообщали, что ракеты ночью 27 августа маневрировали в воздушном пространстве Украины. На фоне масштабной воздушной тревоги удар произошел по Киеву, раздавались мощные взрывы.
Добавим, что угроза повторных ударов по областям Украины в воскресенье ночью, 27 августа, сохранялась долго, таким образом продолжалась воздушная тревога. Цели врага маневрировали над страной, постоянно меняя направление.