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Воздушная тревога в Украине: какие регионы в опасности

28 августа 2023 04:03
обновлено: 04:31
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Воздушная тревога в Украине ночью 28 августа: какие регионы в опасности
Пуск вражеских ракет. Фото: российские СМИ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью 28 августа в Украине в некоторых областях объявили воздушную тревогу. В опасности сейчас восточные регионы. Зафиксированы возможные пуски крылатых ракет "Калибр" с Черного моря.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Воздушная тревога в Украине ночью 28 августа

Мониторинговые каналы сообщают, что для Украины в настоящее время существует ракетная опасность. Зафиксированы вероятные пуски крылатых ракет "Калибр". В опасности сейчас восточные области.

Карта тревог сейчас такова:

04:13:

Карта тревог увеличивается. 

04:31:

К карте воздушных тревог добавились Киевская, Черкасская, Хмельницкая, Тернопольская, Ровенская области.

Напомним, в ночь на воскресенье, 27 августа, Россия снова прибегла к атаке на Украину. Так, предварительно ракеты типа Х-101/555/55 выпустили из Каспия самолеты Ту-95МС.

Ракеты угрожали всем областям, были слышны повторные взрывы в Киевском регионе. До этого работали силы ПВО возле столицы.

Также мы сообщали, что ракеты ночью 27 августа маневрировали в воздушном пространстве Украины. На фоне масштабной воздушной тревоги удар произошел по Киеву, раздавались мощные взрывы.

Добавим, что угроза повторных ударов по областям Украины в воскресенье ночью, 27 августа, сохранялась долго, таким образом продолжалась воздушная тревога. Цели врага маневрировали над страной, постоянно меняя направление.

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