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Повітряна тривога в Україні: існує ракетна небезпека

9 серпня 2023 16:09
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Козюк Тетяна
редактор
Повітряна тривога в Україні 9 серпня: існує ракетна небезпека
У РФ злетів МіГ-31К
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У середу, 9 червня, Україною почала ширитися повітряна тривога. Стало відомо про зліт винищувача МіГ-31К з території РФ. У всіх областях існує ракетна небезпека. 

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

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Повітряна тривога 9 серпня

16:02 стало відомо про зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (РФ). 

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Повідомлення про тривогу. Фото: скриншот

16:46 відбій повітряної тривоги. 

Мапа тривог

16:09 всі області України "почервоніли". 

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Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що вночі, 8 серпня, російські окупанти знову намагалися завдати удару по Україні. У низці східних областей оголосили повітряну тривогу. Була загроза балістики.

Загалом, за останню добу, 8 серпня, російська війська обстріляли Україну 143 рази з різного типу озброєння. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України надалі залишається високою. 

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