Повітряна тривога в Україні 9 серпня: існує ракетна небезпека

Повітряна тривога в Україні: існує ракетна небезпека
У середу, 9 червня, Україною почала ширитися повітряна тривога. Стало відомо про зліт винищувача МіГ-31К з території РФ. У всіх областях існує ракетна небезпека.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.
Повітряна тривога 9 серпня
16:02 стало відомо про зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (РФ).
16:46 відбій повітряної тривоги.
Мапа тривог
16:09 всі області України "почервоніли".
Нагадаємо, що вночі, 8 серпня, російські окупанти знову намагалися завдати удару по Україні. У низці східних областей оголосили повітряну тривогу. Була загроза балістики.
Загалом, за останню добу, 8 серпня, російська війська обстріляли Україну 143 рази з різного типу озброєння. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України надалі залишається високою.