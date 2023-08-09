Повітряна тривога в Україні 9 серпня: існує ракетна небезпека

У РФ злетів МіГ-31К

У середу, 9 червня, Україною почала ширитися повітряна тривога. Стало відомо про зліт винищувача МіГ-31К з території РФ. У всіх областях існує ракетна небезпека.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

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16:02 стало відомо про зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (РФ).

Повідомлення про тривогу. Фото: скриншот

16:46 відбій повітряної тривоги.

Мапа тривог

16:09 всі області України "почервоніли".

Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що вночі, 8 серпня, російські окупанти знову намагалися завдати удару по Україні. У низці східних областей оголосили повітряну тривогу. Була загроза балістики.

Загалом, за останню добу, 8 серпня, російська війська обстріляли Україну 143 рази з різного типу озброєння. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України надалі залишається високою.