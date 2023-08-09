Воздушная тревога в Украине 9 августа: существует ракетная опасность

В РФ взлетел МиГ-31К

В среду, 9 июня, по Украине начала распространяться воздушная тревога. Стало известно о взлете истребителя МиГ-31К с территории РФ. Во всех областях существует ракетная опасность.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

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Воздушная тревога 9 августа

16:02 стало известно о взлете истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (РФ).

Уведомление о тревоге. Фото: скриншот

16:46 отбой воздушной тревоги.

Карта тревог

16:09 все области Украины "покраснели".

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что ночью, 8 августа, российские оккупанты снова пытались нанести удар по Украине. В ряде восточных областей объявили воздушную тревогу. Была угроза баллистики.

В общей сложности, за последние сутки, 8 августа, российские войска обстреляли Украину 143 раза из разного типа вооружения. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.