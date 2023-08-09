Воздушная тревога в Украине 9 августа: существует ракетная опасность

Воздушная тревога в Украине: существует ракетная опасность
В среду, 9 июня, по Украине начала распространяться воздушная тревога. Стало известно о взлете истребителя МиГ-31К с территории РФ. Во всех областях существует ракетная опасность.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.
Воздушная тревога 9 августа
16:02 стало известно о взлете истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (РФ).
16:46 отбой воздушной тревоги.
Карта тревог
16:09 все области Украины "покраснели".
Напомним, что ночью, 8 августа, российские оккупанты снова пытались нанести удар по Украине. В ряде восточных областей объявили воздушную тревогу. Была угроза баллистики.
В общей сложности, за последние сутки, 8 августа, российские войска обстреляли Украину 143 раза из разного типа вооружения. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.