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Повітряна тривога в Україні: існує ракетна небезпека

8 вересня 2023 09:02
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Повітряна тривога в Україні: існує ракетна небезпека
Повітряна тривога 8 вересня
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Вранці, 8 вересня, Україною почала ширитися повітряна тривога. Існує ракетна небезпека. 

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ. 

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Повітряна тривога 8 вересня

08:57 стало відомо про ракетну небезпеку в областях, де оголошена повітряна тривога. 

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Повідомлення про тривогу. Фото: скриншот

Мапа повітряних тривог

09:02 "почервоніли" переважна більшість областей України.

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 Мапа тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, зранку, 8 серпня, російські окупанти завдали цинічного удару по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Станом на зараз, відомо про одну постраждалу людину. 

Додамо, що цього ж ранку російські терористи обстріляли приватний сектор у Сумах. Перед цим у місті оголосили повітряну тривогу. 

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