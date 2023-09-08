Повітряна тривога в Україні: існує ракетна небезпека

Повітряна тривога 8 вересня

Вранці, 8 вересня, Україною почала ширитися повітряна тривога. Існує ракетна небезпека.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

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Повітряна тривога 8 вересня

08:57 стало відомо про ракетну небезпеку в областях, де оголошена повітряна тривога.

Повідомлення про тривогу. Фото: скриншот

Мапа повітряних тривог

09:02 "почервоніли" переважна більшість областей України.

Мапа тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, зранку, 8 серпня, російські окупанти завдали цинічного удару по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Станом на зараз, відомо про одну постраждалу людину.

Додамо, що цього ж ранку російські терористи обстріляли приватний сектор у Сумах. Перед цим у місті оголосили повітряну тривогу.