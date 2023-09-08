Воздушная тревога в Украине: существует ракетная опасность
8 сентября 2023 09:02
Воздушная тревога 8 сентября
Утром, 8 сентября, по Украине начала распространяться воздушная тревога. Есть ракетная опасность.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.
Читайте также:
Воздушная тревога 8 сентября
08:57 стало известно о ракетной опасности в областях, где объявлена воздушная тревога.
Карта воздушных тревог
09:02 "покраснело" подавляющее большинство областей Украины.
Напомним, утром, 8 августа, российские оккупанты нанесли циничный удар по гражданской инфраструктуре Запорожья. По состоянию на данный момент известно об одном пострадавшем человеке.
Добавим, что в этот же день российские террористы обстреляли частный сектор в Сумах. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.