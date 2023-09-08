Воздушная тревога в Украине: существует ракетная опасность

Воздушная тревога 8 сентября

Утром, 8 сентября, по Украине начала распространяться воздушная тревога. Есть ракетная опасность.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

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Воздушная тревога 8 сентября

08:57 стало известно о ракетной опасности в областях, где объявлена воздушная тревога.

Уведомление о тревоге. Фото: скриншот

Карта воздушных тревог

09:02 "покраснело" подавляющее большинство областей Украины.

Карта тревог. Фото: скриншот

Напомним, утром, 8 августа, российские оккупанты нанесли циничный удар по гражданской инфраструктуре Запорожья. По состоянию на данный момент известно об одном пострадавшем человеке.

Добавим, что в этот же день российские террористы обстреляли частный сектор в Сумах. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога.