Повітряна тривога в Україні 16 липня: загроза балістичного обстрілу

Оголошення повітряної тривоги. Фото: google

Вранці, 16 липня, у деяких східних областях України пролунала повітряна тривога. У Повітряних Силах попередили про загрозу балістичного обстрілу.

Про це повідомили Повітряні Сили України на сторінці у Telegram.

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Повітряна тривога в Україні 16 липня

08:38 у ПС ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та загрозу авіаційного обстрілу.

Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: скриншот

08:46 у ПС ЗСУ заявили про загрозу балістичного обстрілу уХарківській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській областях.

Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: скриншот

09:15 у ПС ЗСУ повідомили про відбій повітярних тривог.

Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Мапа тривог

Мапа тривог станом на 08:56.

Мапа тривог. Фото: скриншот

09:15 пішли відбої повітряних тривог.

Мапа тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, у суботу, 15 липня, о 21:51, в Україні оголосили повітряну тривогу. Тоді зафіксували зліт винищувача Ту-22м3. Пізніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили про запуск ракет у бік Запоріжжя.

Також вночі проти 16 липня, "почервоніли" кілька областей. Стало відомо про загрозу атаки ракет та безпілотників.