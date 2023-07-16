Повітряна тривога в Україні 16 липня: загроза балістичного обстрілу

Повітряна тривога в Україні: існує загроза балістичного обстрілу
Вранці, 16 липня, у деяких східних областях України пролунала повітряна тривога. У Повітряних Силах попередили про загрозу балістичного обстрілу.
Про це повідомили Повітряні Сили України на сторінці у Telegram.
Повітряна тривога в Україні 16 липня
08:38 у ПС ЗСУ попередили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку та загрозу авіаційного обстрілу.
08:46 у ПС ЗСУ заявили про загрозу балістичного обстрілу уХарківській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській областях.
09:15 у ПС ЗСУ повідомили про відбій повітярних тривог.
Мапа тривог
Мапа тривог станом на 08:56.
09:15 пішли відбої повітряних тривог.
Нагадаємо, у суботу, 15 липня, о 21:51, в Україні оголосили повітряну тривогу. Тоді зафіксували зліт винищувача Ту-22м3. Пізніше у Повітряних силах ЗСУ повідомили про запуск ракет у бік Запоріжжя.
Також вночі проти 16 липня, "почервоніли" кілька областей. Стало відомо про загрозу атаки ракет та безпілотників.