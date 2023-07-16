В Україні повітряна тривога: загроза ракет та безпілотників
В Україні вночі, 16 липня, "почервоніли" кілька областей — оголошено повітряну тривогу. Є загроза атаки ракет та безпілотників.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Повітряна тривога в Україні вночі 16 липня
Моніторингові канали повідомляють, що повітряна тривога наразі лунає кількох областях України. Небезпечно зараз у східних областях України.
Повідомляється, що існує загроза застосування балістичного озброєння.
00:23:
Моніторингові канали повідомляють, що є загроза атаки ворожих безпілотників у Полтавській та Сумській областях.
00:37:
Повідомляється, що є загроза застосування БпЛА з північно-східного напрямку.
Нагадаємо, минулої ночі 15 липня в Україні у більшості областей лунала повітряна тривога. Вибухи гриміли у Запоріжжі та Миколаєві. Моніторингові канали писали про загрозу застосування балістичного озброєння.
Також ми писали, що в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 9 ворожих кораблів серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп 12 ракет; в Азовському морі — 1 ворожий корабель.