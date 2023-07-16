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В Україні повітряна тривога: загроза ракет та безпілотників

16 липня 2023 00:20
оновлено: 00:42
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога в Україні вночі 16 липня
Ворожі безпілотники в небі. Фото: соцмережі
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Україні вночі, 16 липня, "почервоніли" кілька областей — оголошено повітряну тривогу. Є загроза атаки ракет та безпілотників.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога в Україні вночі 16 липня

Моніторингові канали повідомляють, що повітряна тривога наразі лунає кількох областях України. Небезпечно зараз у східних областях України.

Повідомляється, що існує загроза застосування балістичного озброєння.

00:23:

Моніторингові канали повідомляють, що є загроза атаки ворожих безпілотників у Полтавській та Сумській областях.

00:37:

Повідомляється, що є загроза застосування БпЛА з північно-східного напрямку.

Нагадаємо, минулої ночі 15 липня в Україні у більшості  областей лунала повітряна тривога. Вибухи гриміли у Запоріжжі та Миколаєві. Моніторингові канали писали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Також ми писали, що в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 9 ворожих кораблів серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп 12 ракет; в Азовському морі — 1 ворожий корабель.

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