Ворожі безпілотники в небі. Фото: соцмережі

В Україні вночі, 16 липня, "почервоніли" кілька областей — оголошено повітряну тривогу. Є загроза атаки ракет та безпілотників.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога в Україні вночі 16 липня

Моніторингові канали повідомляють, що повітряна тривога наразі лунає кількох областях України. Небезпечно зараз у східних областях України.

Повідомляється, що існує загроза застосування балістичного озброєння.

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Моніторингові канали повідомляють, що є загроза атаки ворожих безпілотників у Полтавській та Сумській областях.

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Повідомляється, що є загроза застосування БпЛА з північно-східного напрямку.

Нагадаємо, минулої ночі 15 липня в Україні у більшості областей лунала повітряна тривога. Вибухи гриміли у Запоріжжі та Миколаєві. Моніторингові канали писали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Також ми писали, що в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 9 ворожих кораблів серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп 12 ракет; в Азовському морі — 1 ворожий корабель.