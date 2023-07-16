Воздушная тревога в Украине 16 июля: угроза баллистического обстрела

Объявление воздушной тревоги. Фото: google

Утром 16 июля в некоторых восточных областях Украины прозвучала воздушная тревога. В Воздушных Силах предупредили об угрозе баллистических обстрелов.

Об этом сообщили Воздушные Силы Украины на странице Telegram.

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Воздушная тревога в Украине 16 июля

08:38 в ВС ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении и угрозе авиационного обстрела.

Сообщение ВС ВСУ. Фото: скриншот

08:46 в ВС ВСУ заявили об угрозе баллистического обстрела в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской областях.

Сообщение ВС ВСУ. Фото: скриншот

09:15 в ВС ВСУ сообщили об отбое воздушных тривог.

Сообщение ВС ВСУ. Фото: скриншот

Карта тревог

Карта тревог по состоянию на 08:56.

Карта тревог. Фото: скриншот

09:15 пошли отбои воздушных тривог.

Карта тревог. Фото: скриншот

Напомним, в субботу, 15 июля, в 21:51 в Украине объявили воздушную тревогу. Тогда зафиксировали взлет истребителя Ту-22м3. Позже в Воздушных силах ВСУ сообщили о запуске ракет в сторону Запорожья.

Также ночью против 16 июля "покраснели" несколько областей. Стало известно об угрозе атаки ракет и беспилотников.