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Воздушная тревога в Украине: существует угроза баллистического обстрела

16 июля 2023 08:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Воздушная тревога в Украине 16 июля: угроза баллистического обстрела
Объявление воздушной тревоги. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Утром 16 июля в некоторых восточных областях Украины прозвучала воздушная тревога. В Воздушных Силах предупредили об угрозе баллистических обстрелов.

Об этом сообщили Воздушные Силы Украины на странице Telegram.

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Воздушная тревога в Украине 16 июля

08:38 в ВС ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении и угрозе авиационного обстрела.

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Сообщение ВС ВСУ. Фото: скриншот

08:46 в ВС ВСУ заявили об угрозе баллистического обстрела в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской областях.

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Сообщение ВС ВСУ. Фото: скриншот

09:15 в ВС ВСУ сообщили об отбое воздушных тривог. 

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Сообщение ВС ВСУ. Фото: скриншот

Карта тревог

Карта тревог по состоянию на 08:56.

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Карта тревог. Фото: скриншот

09:15 пошли отбои воздушных тривог. 

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Карта тревог. Фото: скриншот

Напомним, в субботу, 15 июля, в 21:51 в Украине объявили воздушную тревогу. Тогда зафиксировали взлет истребителя Ту-22м3. Позже в Воздушных силах ВСУ сообщили о запуске ракет в сторону Запорожья.

Также ночью против 16 июля "покраснели" несколько областей. Стало известно об угрозе атаки ракет и беспилотников.

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