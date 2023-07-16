Воздушная тревога в Украине 16 июля: угроза баллистического обстрела

Воздушная тревога в Украине: существует угроза баллистического обстрела
Утром 16 июля в некоторых восточных областях Украины прозвучала воздушная тревога. В Воздушных Силах предупредили об угрозе баллистических обстрелов.
Об этом сообщили Воздушные Силы Украины на странице Telegram.
Воздушная тревога в Украине 16 июля
08:38 в ВС ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении и угрозе авиационного обстрела.
08:46 в ВС ВСУ заявили об угрозе баллистического обстрела в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской областях.
09:15 в ВС ВСУ сообщили об отбое воздушных тривог.
Карта тревог
Карта тревог по состоянию на 08:56.
09:15 пошли отбои воздушных тривог.
Напомним, в субботу, 15 июля, в 21:51 в Украине объявили воздушную тревогу. Тогда зафиксировали взлет истребителя Ту-22м3. Позже в Воздушных силах ВСУ сообщили о запуске ракет в сторону Запорожья.
Также ночью против 16 июля "покраснели" несколько областей. Стало известно об угрозе атаки ракет и беспилотников.