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Воздушная тревога в Украине: существует угроза ракетного удара

24 июня 2023 23:04
обновлено: 23:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Воздушная тревога в субботу, 24 июня, вечером
Запуск ракеты из С-300. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вечером, 24 июня, в большинстве областей Украины раздается масштабная воздушная тревога. "Покраснели" восточные области.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в субботу, 24 июня, вечером

Сообщается, что вечером 24 июня в Украине начали объявлять воздушную тревогу. Сейчас карта страны выглядит так:

Сообщается также, что есть баллистическая угроза.

 

Ракетная опасность 24 июня

Ранее мы писали, что стало известно о взлете стратегического бомбардировщика Ту-22м3 РФ с аэродрома "Шайковка".

23:15:

Воздушные силы Украины сообщают об отбое по баллистической угрозе по всем областям.

Напомним, ночью, 24 июня, в Киеве прогремели несколько взрывов. Также в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу.

Также мы писали, что мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Соломенском районе столицы. В КМВА сообщили, что разрушения и возгорания возникли на 16, 17 и 18 этажах. Также известно о двух пострадавших в результате вражеской атаки на Киев.

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