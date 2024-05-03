Воздушная тревога в Украине — МиГ-31 снова в небе

Ночной взлет МиГ-31 на форсаже. Фото из открытых источников

Украиной снова распространяется воздушная тревога. С аэродрома "Саваслейка" в четвертый раз взлетел истребитель-перехватчик МиГ-31.

Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.

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Скриншот сообщения ПС ВСУ

Машина в очередной раз взлетела с нижегородской авиабазы ВКС РФ "Саваслейка", где базируется эскадрилья таких машин.

Отметим, что МиГ-31 — один из старейших и одновременно быстрых истребителей Воздушно-космических сил России. Он развивает скорость до 3000 км/ч. и способен нести аэробалистические ракеты "Кинжал".

По состоянию на 21:55 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

Карта тревог. Источник: alerts.in.ua

Напомним, что из-за воздушного присутствия истребителя в Украине несколько раз подряд звучали сирены: опасность сохранялась днем, вечером и в ночное время пятницы, 3 мая.

Громкоговорители объявляли тревогу и ночью: прифронтовым и пограничным с Россией регионам угрожало применение управляемых авиабомб.