Воздушная тревога в Украине — МиГ-31 снова в небе
Украиной снова распространяется воздушная тревога. С аэродрома "Саваслейка" в четвертый раз взлетел истребитель-перехватчик МиГ-31.
Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
Машина в очередной раз взлетела с нижегородской авиабазы ВКС РФ "Саваслейка", где базируется эскадрилья таких машин.
Отметим, что МиГ-31 — один из старейших и одновременно быстрых истребителей Воздушно-космических сил России. Он развивает скорость до 3000 км/ч. и способен нести аэробалистические ракеты "Кинжал".
По состоянию на 21:55 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:
Напомним, что из-за воздушного присутствия истребителя в Украине несколько раз подряд звучали сирены: опасность сохранялась днем, вечером и в ночное время пятницы, 3 мая.
Громкоговорители объявляли тревогу и ночью: прифронтовым и пограничным с Россией регионам угрожало применение управляемых авиабомб.
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