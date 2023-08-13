Воздушная тревога вечером 13 августа: опасность удара ракетами

Воздушная тревога в Украине: опасность удара врага
13 августа 2023 23:25
обновлено: 23:42
Ракета летит в небе. Фото: google.com
Вечером, 13 августа, в Украине объявлена воздушная тревога. "Покраснело" большое количество областей. Есть угроза ракетного удара.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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Воздушная тревога вечером 13 августа
Обновлено 23:30. В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Есть опасность обстрела ракетами.
Обновлено 23:32. "Зафиксировано Ту-22м3 в акватории Азовского моря. Существует угроза применения крылатых ракет!" - Сообщают Воздушные силы.
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