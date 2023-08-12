В Україні оголосили повітряну тривогу: загроза застосування балістики

Ракетна небезпека. Ілюстративне фото: depositphotos / palinchak

В Україні триває повітряна тривога. Наразі є загроза застосування балістичного озброєння.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

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"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Усі в укриття!", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису

Небезпека триває для Сумської, Полтавської, Харківської, Кіровоградської, Луганської, Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської, Запорізької, Херсонської та Одеської областей.

Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, сили ППО в ніч на 12 серпня знищили три "шахеди". Росіяни вкотре атакували Україну безпілотниками.