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В Україні оголосили повітряну тривогу: загроза застосування балістики

12 серпня 2023 10:09
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Україні оголосили повітряну тривогу: загроза застосування балістики
Ракетна небезпека. Ілюстративне фото: depositphotos / palinchak
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні триває повітряна тривога. Наразі є загроза застосування балістичного озброєння.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

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"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Усі в укриття!", — йдеться  у повідомленні.

Скриншот допису

Небезпека триває для Сумської, Полтавської, Харківської, Кіровоградської, Луганської, Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської, Запорізької, Херсонської та Одеської областей.

Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, сили ППО в ніч на 12 серпня знищили три "шахеди". Росіяни вкотре атакували Україну безпілотниками.

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