В Україні оголосили повітряну тривогу: загроза застосування балістики
12 серпня 2023 10:09
Ракетна небезпека. Ілюстративне фото: depositphotos / palinchak
В Україні триває повітряна тривога. Наразі є загроза застосування балістичного озброєння.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.
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"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Усі в укриття!", — йдеться у повідомленні.
Небезпека триває для Сумської, Полтавської, Харківської, Кіровоградської, Луганської, Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської, Запорізької, Херсонської та Одеської областей.
Нагадаємо, сили ППО в ніч на 12 серпня знищили три "шахеди". Росіяни вкотре атакували Україну безпілотниками.