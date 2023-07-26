Повітряна тривога в Україні: оголошено ракетну небезпеку
Сьогодні, 26 липня, близько 17:40 в деяких областях України почали оголошувати повітряну тривогу. Наразі є ракетна загроза.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
О 16:57 стало відомо про пуски російських ракет з району Каспійського моря.
"Не виключено пуски крилатих ракет морського та наземного базування з акваторії Чорного моря і балістики з території РФ та тимчасово окупованих територій!" — йдеться у повідомленні.
Наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях:
У Повітряних силах повідомили про швидкісні ракети з півночі.
Начальник КМВА Сергій Попко повідомив про ракетну загрозу для столиці України.
Мешканців міста Харкова закликали перебувати в укриттях.
Можливий напрямок ворожих ракет — Кременчук та Кропивницький.
Станом на 18:34 повітряну тривогу оголосили у всіх областях України:
Нагадаємо, Росія випустила крилаті ракети з літаків Ту-95мс з району Каспійського моря. За даними моніторингових каналів, час підльоту ракет до території України — орієнтовно 18:00.
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