Повітряна тривога в Україні: оголошено ракетну небезпеку

Людей закликали перебувати в укриттях

Сьогодні, 26 липня, близько 17:40 в деяких областях України почали оголошувати повітряну тривогу. Наразі є ракетна загроза.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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О 16:57 стало відомо про пуски російських ракет з району Каспійського моря.

"Не виключено пуски крилатих ракет морського та наземного базування з акваторії Чорного моря і балістики з території РФ та тимчасово окупованих територій!" — йдеться у повідомленні.

Допис Повітряних Сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях:

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах повідомили про швидкісні ракети з півночі.

Допис Повітряних Сил ЗСУ. Фото: скриншот

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив про ракетну загрозу для столиці України.

Допис КМВА. Фото: скриншот

Мешканців міста Харкова закликали перебувати в укриттях.

Допис Повітряних Сил ЗСУ. Фото: скриншот

Можливий напрямок ворожих ракет — Кременчук та Кропивницький.

Допис Повітряних Сил ЗСУ. Фото: скриншот

Станом на 18:34 повітряну тривогу оголосили у всіх областях України:

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, Росія випустила крилаті ракети з літаків Ту-95мс з району Каспійського моря. За даними моніторингових каналів, час підльоту ракет до території України — орієнтовно 18:00.

Також ми писали, що російські війська знову тероризували Харківську область. За останні 24 години окупанти, використовуючи різне військове обладнання, атакували селища у Богодухівському, Харківському, Чугуївському, Куп'янському, Лозівському та Ізюмському районах.