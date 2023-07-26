Воздушная тревога в Украине: объявлена ракетная опасность
Сегодня, 26 июля, около 17:40 в некоторых областях Украины начали объявлять воздушную тревогу. Сейчас есть ракетная угроза.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
В 16:57 стало известно о пусках российских ракет из района Каспийского моря.
"Не исключены пуски крылатых ракет морского и наземного базирования с акватории Черного моря и баллистики с территории РФ и временно оккупированных территорий!" — говорится в сообщении.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:
В Воздушных силах сообщили о скоростных ракетах с севера.
Начальник КГВА Сергей Попко сообщил о ракетной угрозе для столицы Украины.
Жителей города Харькова призвали находиться в укрытиях.
Возможное направление вражеских ракет — Кременчуг и Кропивницкий.
По состоянию на 18:34 воздушную тревогу объявили во всех областях Украины:
Напомним, Россия выпустила крылатые ракеты из самолетов Ту-95мс из района Каспийского моря. По данным мониторинговых каналов, время подлета ракет на территорию Украины — ориентировочно 18:00.
Также мы писали, что российские войска снова терроризировали Харьковскую область. За последние 24 часа оккупанты, используя разное военное оборудование, атаковали поселки в Богодуховском, Харьковском, Чугуевском, Купянском, Лозовском и Изюмском районах.