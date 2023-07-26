Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Воздушная тревога в Украине: объявлена ракетная опасность arrow

Воздушная тревога в Украине: объявлена ракетная опасность

26 июля 2023 17:50
обновлено: 18:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Воздушная тревога в Украине: объявлена ракетная опасность
Людей призвали находиться в укрытиях
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 26 июля, около 17:40 в некоторых областях Украины начали объявлять воздушную тревогу. Сейчас есть ракетная угроза.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Читайте также:

Воздушная тревога в Украине

В 16:57 стало известно о пусках российских ракет из района Каспийского моря.

"Не исключены пуски крылатых ракет морского и наземного базирования с акватории Черного моря и баллистики с территории РФ и временно оккупированных территорий!" — говорится в сообщении.

null
Пост Воздушных Сил ВСУ. Фото: скриншот

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

null
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах сообщили о скоростных ракетах с севера.

null
Пост Воздушных Сил ВСУ. Фото: скриншот

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил о ракетной угрозе для столицы Украины.

null
Пост КГВА. Фото: скриншот

Жителей города Харькова призвали находиться в укрытиях.

null
Пост Воздушных Сил ВСУ. Фото: скриншот

Возможное направление вражеских ракет — Кременчуг и Кропивницкий.

null
Пост Воздушных Сил ВСУ. Фото: скриншот

По состоянию на 18:34 воздушную тревогу объявили во всех областях Украины:

null
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, Россия выпустила крылатые ракеты из самолетов Ту-95мс из района Каспийского моря. По данным мониторинговых каналов, время подлета ракет на территорию Украины — ориентировочно 18:00.

Также мы писали, что российские войска снова терроризировали Харьковскую область. За последние 24 часа оккупанты, используя разное военное оборудование, атаковали поселки в Богодуховском, Харьковском, Чугуевском, Купянском, Лозовском и Изюмском районах.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

"Будем сбивать": в Воздушных силах прокомментировали ракетные удары по Украине

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз