Воздушная тревога в Украине: объявлена ракетная опасность

Людей призвали находиться в укрытиях

Сегодня, 26 июля, около 17:40 в некоторых областях Украины начали объявлять воздушную тревогу. Сейчас есть ракетная угроза.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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В 16:57 стало известно о пусках российских ракет из района Каспийского моря.

"Не исключены пуски крылатых ракет морского и наземного базирования с акватории Черного моря и баллистики с территории РФ и временно оккупированных территорий!" — говорится в сообщении.

Пост Воздушных Сил ВСУ. Фото: скриншот

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах сообщили о скоростных ракетах с севера.

Пост Воздушных Сил ВСУ. Фото: скриншот

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил о ракетной угрозе для столицы Украины.

Пост КГВА. Фото: скриншот

Жителей города Харькова призвали находиться в укрытиях.

Пост Воздушных Сил ВСУ. Фото: скриншот

Возможное направление вражеских ракет — Кременчуг и Кропивницкий.

Пост Воздушных Сил ВСУ. Фото: скриншот

По состоянию на 18:34 воздушную тревогу объявили во всех областях Украины:

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, Россия выпустила крылатые ракеты из самолетов Ту-95мс из района Каспийского моря. По данным мониторинговых каналов, время подлета ракет на территорию Украины — ориентировочно 18:00.

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