У Повітряних силах розповіли, скільки збили ракет під час останньої тривоги

Російська крилата ракета. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 26 липня, близько 13:00 російські окупанти здійснили пуск крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Повітряним силам вдалося приземлити ворожі цілі.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

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Обидві ракети російських окупантів "Калібр" було збито у Вінницькій області.

Кількість знищених ракет РФ. Фото: t.me/AFUStratCom/19152

"Наразі у повітрі залишаються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, про які ми повідомляли раніше. Ворожі літаки рухаються у район пусків — Каспійське море", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Росія випустила крилаті ракети з літаків Ту-95мс з району Каспійського моря. За даними моніторингових каналів, час підльоту ракет до території України — орієнтовно 18:00.

Також ми писали, що російські війська знову тероризували Харківську область. За останні 24 години окупанти, використовуючи різне військове обладнання, атакували селища у Богодухівському, Харківському, Чугуївському, Куп'янському, Лозівському та Ізюмському районах.

Додамо, за добу авіація сил оборони завдала дев'ять ударів по російських окупантах та їхній техніці. Також ЗСУ ліквідували гелікоптер Ка-52, п'ять БпЛА типу Shahed-136 та два розвідувальних дрони.