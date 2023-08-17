Повітряна тривога в Україні: ракетна небезпека

У повітряному просторі РФ зафіксовано МіГ-31К

Сьогодні, 17 серпня, близько 16:20 майже по всій території України оголосили повітряну тривогу. Наразі існує ракетна загроза.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також:

Повітряна тривога

У повітряному просторі Воронезької області РФ зафіксовано ворожий МіГ-31К.

"Вся Україна — ракетна небезпека!" — йдеться у повідомленні.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі повітряну тривогу оголошено майже по всій Україні:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, сьогодні під ранок, 17 серпня, російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Для чергової атаки ворог використовував ракети.

Також ми писали, що у середу, 16 серпня, російські терористи обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок ворожого удару загинув 18-річний юнак, ще четверо людей постраждали.

Додамо, в ніч на 16 серпня ворог завдав удару по портовій інфраструктурі Одещини. Внаслідок атаки БпЛА виникли пожежі. На щастя, загиблих та постраждалих, немає.