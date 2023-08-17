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Повітряна тривога в Україні: ракетна небезпека

17 серпня 2023 16:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Повітряна тривога в Україні: ракетна небезпека
У повітряному просторі РФ зафіксовано МіГ-31К
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 17 серпня, близько 16:20 майже по всій території України оголосили повітряну тривогу. Наразі існує ракетна загроза.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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У повітряному просторі Воронезької області РФ зафіксовано ворожий МіГ-31К.

"Вся Україна — ракетна небезпека!" — йдеться у повідомленні.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі повітряну тривогу оголошено майже по всій Україні:

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Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, сьогодні під ранок, 17 серпня, російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Для чергової атаки ворог використовував ракети.

Також ми писали, що у середу, 16 серпня, російські терористи обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок ворожого удару загинув 18-річний юнак, ще четверо людей постраждали. 

Додамо, в ніч на 16 серпня ворог завдав удару по портовій інфраструктурі Одещини. Внаслідок атаки БпЛА виникли пожежі. На щастя, загиблих та постраждалих, немає.

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