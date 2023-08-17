Повітряна тривога в Україні: ракетна небезпека
Сьогодні, 17 серпня, близько 16:20 майже по всій території України оголосили повітряну тривогу. Наразі існує ракетна загроза.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога
У повітряному просторі Воронезької області РФ зафіксовано ворожий МіГ-31К.
"Вся Україна — ракетна небезпека!" — йдеться у повідомленні.
Наразі повітряну тривогу оголошено майже по всій Україні:
Нагадаємо, сьогодні під ранок, 17 серпня, російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Для чергової атаки ворог використовував ракети.
Також ми писали, що у середу, 16 серпня, російські терористи обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок ворожого удару загинув 18-річний юнак, ще четверо людей постраждали.
Додамо, в ніч на 16 серпня ворог завдав удару по портовій інфраструктурі Одещини. Внаслідок атаки БпЛА виникли пожежі. На щастя, загиблих та постраждалих, немає.