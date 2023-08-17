Воздушная тревога в Украине: ракетная опасность

В воздушном пространстве РФ зафиксировано МиГ-31К

Сегодня, 17 августа, около 16:20 почти по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В настоящее время существует ракетная угроза.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога

В воздушном пространстве Воронежской области РФ зафиксирован вражеский МиГ-31К.

"Вся Украина — ракетная опасность!" — говорится в сообщении.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

В настоящее время воздушная тревога объявлена почти по всей Украине:

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, сегодня под утро, 17 августа, российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Для очередной атаки враг использовал ракеты.

Также мы писали, что в среду, 16 августа, российские террористы обстреляли Днепропетровскую область. В результате вражеского удара погиб 18-летний парень, еще четыре человека пострадали.

Добавим, в ночь на 16 августа враг нанес удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки БпЛА возникли пожары. К счастью, погибших и пострадавших нет.