Повітряна тривога в Україні вввечері 11 липня

Ворожі безпілотники. Фото: Google

Ввечері 11 липня в Україні у кількох областях оголошено повітряну тривогу. Є загроза атаки ворожих безпілотників.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні 11 липня

Повідомляється про загрозу атаки безпілотників у Полтавській та Сумській областях.

Наразі мапа повітряних тривог виглядає так:

23:35

Також повідомляється, що ворожі безпілотники рухаються у бік столиці. Тож усіх просять перебувати в укритті.

23:56:

Провідомляється про 6 безпілотників у небі над Сумською областю.

00:00:

Нагадаємо, вдень 11 липня в Росії злетів літак МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка". По всій території України оголошували повітряну тривогу. Увечері 11 липня в Україні вдруге оголосили повітряну тривогу. Причина — зліт російського винищувача МіГ-31К.

Також ми писали, що 11 липня окупанти обстріляли житлові квартали Херсона. Двоє людей отримали важкі поранення. Російські окупаційні війська вдарили по гуманітарному штабу та щонайменше по пʼяти житлових будинках. У місцях обстрілів сталися пожежі.