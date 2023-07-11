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Повітряна тривога в Україні: загроза атаки безпілотників

11 липня 2023 23:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога в Україні вввечері 11 липня
Ворожі безпілотники. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ввечері 11 липня в Україні у кількох областях оголошено повітряну тривогу. Є загроза атаки ворожих безпілотників.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повідомляється про загрозу атаки безпілотників у Полтавській та Сумській областях.

Наразі мапа повітряних тривог виглядає так:

23:35

Також повідомляється, що ворожі безпілотники рухаються у бік столиці. Тож усіх просять перебувати в укритті.

23:56:

Провідомляється про 6 безпілотників у небі над Сумською областю.

00:00:

Нагадаємо, вдень 11 липня в Росії злетів літак МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка". По всій території України оголошували повітряну тривогу. Увечері 11 липня в Україні вдруге оголосили повітряну тривогу. Причина — зліт російського винищувача МіГ-31К.

Також ми писали, що 11 липня окупанти обстріляли житлові квартали Херсона. Двоє людей отримали важкі поранення. Російські окупаційні війська вдарили по гуманітарному штабу та щонайменше по пʼяти житлових будинках. У місцях обстрілів сталися пожежі. 

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