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Воздушная тревога в Украине: угроза атаки беспилотников

11 июля 2023 23:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Воздушная тревога в Украине вечером 11 июля
Вражеские беспилотники. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вечером 11 июля в Украине в нескольких областях объявлена воздушная тревога. Есть угроза атаки вражеских беспилотников.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине 11 июля

Сообщается об угрозе атаки беспилотников в Полтавской и Сумской областях.

Карта воздушных тревог выглядит так:

23:35

Также сообщается, что вражеские беспилотники двигаются в сторону столицы. Так что всех просят находиться в укрытии.

23:56:

Сообщается о 6 беспилотниках в небе над Сумской областью.

00:00:

Напомним, днем 11 июля в России взлетел самолет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка". На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Вечером 11 июля в Украине вторично объявили воздушную тревогу. Причина — взлет российского истребителя МиГ-31К.

Также мы писали, что 11 июля оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона. Два человека получили тяжелые ранения. Российские оккупационные войска ударили по гуманитарному штабу и по меньшей мере по пяти жилым домам. В местах обстрелов произошли пожары.

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