Воздушная тревога в Украине вечером 11 июля

Вражеские беспилотники. Фото: Google

Вечером 11 июля в Украине в нескольких областях объявлена воздушная тревога. Есть угроза атаки вражеских беспилотников.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине 11 июля

Сообщается об угрозе атаки беспилотников в Полтавской и Сумской областях.

Карта воздушных тревог выглядит так:

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Также сообщается, что вражеские беспилотники двигаются в сторону столицы. Так что всех просят находиться в укрытии.

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Сообщается о 6 беспилотниках в небе над Сумской областью.

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Напомним, днем 11 июля в России взлетел самолет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка". На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Вечером 11 июля в Украине вторично объявили воздушную тревогу. Причина — взлет российского истребителя МиГ-31К.

Также мы писали, что 11 июля оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона. Два человека получили тяжелые ранения. Российские оккупационные войска ударили по гуманитарному штабу и по меньшей мере по пяти жилым домам. В местах обстрелов произошли пожары.