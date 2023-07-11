Повітряна тривога в Україні 11 липня — яка загроза

Російська ракета в небі. Фото: google

Вдень 11 липня, в Україні оголошено повітряну тривогу. Є загроза атаки ворожих ракет.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога в Україні 11 липня

Сьогодні 11 липня, близько 15:00 Україною почала ширитись повітряна тривога. Абсолютно всі області "почервоніли".

Повітряна тривога в Україні. Фото: скріншот

У повітряних силах повідомили про зліт МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка. Усіх закликають прямувати в укриття.

15:24. В Україні розпочалися відбої повітряних тривог. У повітряних силах повідомили, що небезпека минула.

Відбій повітряної тривоги в Україні 11 липня. Фото: скріншот

Нагадаємо, 11 липня окупанти обстріляли житлові квартали Херсона. Двоє людей отримали важкі поранення.