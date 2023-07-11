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Україною шириться повітряна тривога: виникла ракетна небезпека

11 липня 2023 15:09
оновлено: 15:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Повітряна тривога в Україні 11 липня — яка загроза
Російська ракета в небі. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вдень 11 липня, в Україні оголошено повітряну тривогу. Є загроза атаки ворожих ракет. 

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога в Україні 11 липня

Сьогодні 11 липня, близько 15:00 Україною почала ширитись повітряна тривога. Абсолютно всі області "почервоніли".

повітряна тривога
Повітряна тривога в Україні. Фото: скріншот

У повітряних силах повідомили про зліт МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка. Усіх закликають прямувати в укриття. 

15:24. В Україні розпочалися відбої повітряних тривог. У повітряних силах повідомили, що небезпека минула.

повітряна тривога
Відбій повітряної тривоги в Україні 11 липня. Фото: скріншот

Нагадаємо, 11 липня окупанти обстріляли  житлові квартали Херсона. Двоє людей отримали важкі поранення.

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