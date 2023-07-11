Повітряна тривога в Україні 11 липня — яка загроза

Україною шириться повітряна тривога: виникла ракетна небезпека
11 липня 2023 15:09
оновлено: 15:27
Російська ракета в небі. Фото: google
Вдень 11 липня, в Україні оголошено повітряну тривогу. Є загроза атаки ворожих ракет.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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Повітряна тривога в Україні 11 липня
Сьогодні 11 липня, близько 15:00 Україною почала ширитись повітряна тривога. Абсолютно всі області "почервоніли".
У повітряних силах повідомили про зліт МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка. Усіх закликають прямувати в укриття.
15:24. В Україні розпочалися відбої повітряних тривог. У повітряних силах повідомили, що небезпека минула.
Нагадаємо, 11 липня окупанти обстріляли житлові квартали Херсона. Двоє людей отримали важкі поранення.