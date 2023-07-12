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Воздушная тревога в Украине: угроза баллистического вооружения

12 июля 2023 18:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Воздушная тревога в Украине 12 июля: угроза баллистического вооружения
Людей призвали находиться в укрытиях до окончания тревоги
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня вечером, 12 июля, около 18:00 во многих областях Украины объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует угроза применения оккупантами баллистического вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога!" — говорится в сообщении.

Людей призвали находиться в укрытиях до окончания тревоги.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот.

По состоянию на 18:12 воздушная тревога объявлена в следующих областях:

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

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Напомним, сегодня, 12 июля, российские оккупанты обстреляли дом в Херсоне. В результате очередной атаки пострадали пожилые супруги.

Также мы писали, сегодня, 12 июля, около 12:30 в Запорожье раздался взрыв. Российские оккупанты атаковали город неизвестным объектом.

Добавим, в ночь на 11 июля россияне в очередной раз пытались атаковать украинскую территорию. В этот раз российские военные применили беспилотники, однако украинские Силы ПВО сбили все БпЛА.

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