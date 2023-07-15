Повітряна тривога в Україні: загроза балістичного озброєння
Сьогодні ввечері, 15 липня, о 19:06 з'явилася інформація про загрозу застосування російськими окупантами балістичного озброєння. В деяких областях України оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні
Людей закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", — йдеться у повідомленні.
Станом на 19:10 повітряну тривогу оголошено в таких областях:
Оновлено. У Харківській області пролунав вибух. Деталі наразі невідомо.
Нагадаємо, у суботу, 15 липня, російські війська знову обстріляли Запорізьку область. Цього разу під вогнем опинилося селище Степногірськ.
Також ми писали, що в Чорному морі збільшилась кількість ворожих кораблів. Серед них окупанти вивели на бойове чергування підводний та надводний ракетоносій.