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Росіяни вчергове обстріляли Оріхів: є загиблий

13 липня 2023 15:45
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Росіяни вчергове обстріляли Оріхів: є загиблий
Наслідки обстрілу. Фото: Андрій Єрмак
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти обстріляли Оріхів, що в Запорізькій області. Вони здійснили мінометний обстріл.

Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак.

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Наслідки атаки

За його словами, через це було зруйновано три будинки. Один чоловік загинув. 

Скриншот допису

Обстріли не вщухають

Протягом доби російські окупанти масово обстріляли територію Запорізької області. Внаслідок падіння вибухонебезпечного предмету в самому Запоріжжі постраждала 21 людина.

Нагадаємо, 12 липня у Запоріжжі попрощалися з родиною волонтерів Оленою Очкас та Віталієм Юшком. Вони загинули внаслідок російського удару по пункту незламності в Оріхові 10 липня.

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