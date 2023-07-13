Росіяни вчергове обстріляли Оріхів: є загиблий
13 липня 2023 15:45
Наслідки обстрілу. Фото: Андрій Єрмак
Російські окупанти обстріляли Оріхів, що в Запорізькій області. Вони здійснили мінометний обстріл.
Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак.
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Наслідки атаки
За його словами, через це було зруйновано три будинки. Один чоловік загинув.
Обстріли не вщухають
Протягом доби російські окупанти масово обстріляли територію Запорізької області. Внаслідок падіння вибухонебезпечного предмету в самому Запоріжжі постраждала 21 людина.
Нагадаємо, 12 липня у Запоріжжі попрощалися з родиною волонтерів Оленою Очкас та Віталієм Юшком. Вони загинули внаслідок російського удару по пункту незламності в Оріхові 10 липня.