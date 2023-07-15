Воздушная тревога в Украине: угроза баллистического вооружения

Людей призвали находиться в укрытиях

Сегодня вечером, 15 июля, в 19:06 появилась информация об угрозе применения российскими оккупантами баллистического вооружения. В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Людей призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", — говорится в сообщении.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

По состоянию на 19:10 воздушная тревога объявлена в таких областях:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Обновлено. В Харьковской области прогремел взрыв. Детали пока неизвестно.

Напомним, в субботу, 15 июля, российские войска снова обстреляли Запорожскую область. На этот раз под огнем оказался поселок Степногорск.

Также мы писали, что в Черном море увеличилось количество вражеских кораблей. Среди них оккупанты вывели на боевое дежурство подводный и надводный ракетоноситель.