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Воздушная тревога в Украине: угроза баллистического вооружения

15 июля 2023 19:18
обновлено: 19:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Воздушная тревога в Украине: угроза баллистического вооружения
Людей призвали находиться в укрытиях
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня вечером, 15 июля, в 19:06 появилась информация об угрозе применения российскими оккупантами баллистического вооружения. В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Людей призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", — говорится в сообщении.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

По состоянию на 19:10 воздушная тревога объявлена в таких областях:

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Обновлено. В Харьковской области прогремел взрыв. Детали пока неизвестно.

Напомним, в субботу, 15 июля, российские войска снова обстреляли Запорожскую область. На этот раз под огнем оказался поселок Степногорск.

Также мы писали, что в Черном море увеличилось количество вражеских кораблей. Среди них оккупанты вывели на боевое дежурство подводный и надводный ракетоноситель.

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