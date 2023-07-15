Воздушная тревога в Украине: угроза баллистического вооружения
Сегодня вечером, 15 июля, в 19:06 появилась информация об угрозе применения российскими оккупантами баллистического вооружения. В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
Людей призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.
"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", — говорится в сообщении.
По состоянию на 19:10 воздушная тревога объявлена в таких областях:
Обновлено. В Харьковской области прогремел взрыв. Детали пока неизвестно.
Напомним, в субботу, 15 июля, российские войска снова обстреляли Запорожскую область. На этот раз под огнем оказался поселок Степногорск.
Также мы писали, что в Черном море увеличилось количество вражеских кораблей. Среди них оккупанты вывели на боевое дежурство подводный и надводный ракетоноситель.