Повітряна тривога вночі 27 липня: загроза удару РФ

Ворожі безпілотники у повітрі. Фото: соцмережі

Вночі, 27 липня, "почервоніло" кілька областей України. Повітряні сили України попереджають, що є загроза балістики та БпЛА.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога в Україні вночі 27 липня

Моніторингові канали повідомляють, що повітряна тривога поширюється на сході.

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Мапа повітряних тривог нині виглядає так:

Нагадаємо, увечері 26 липня тривала російська ракетна атака по території України. Зафіксовано пуск ракет типу "Кинджал". Під загрозою Київська область та місто Київ.

Ми писали, що за добу авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів, а також ще два — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Також ми писали, що війська України активно діють у районі Бахмута. Ефективність дій військовослужбовців 3-ї окремої штурмової бригади продемонстрована при пересуванні в лісовій зоні, де противник намагався вплинути на артилерійський вплив.

Додамо, син редакторки Новини.LIVE боронить країну в лавах ЗСУ. Бійці оголосили збір на техніку.

Так, воїни 131-го батальйону звертаються до всіх небайдужих долучитися до збору коштів. Достатньо перейти за посиланням на банку mono: https://send.monobank.ua/jar/7hbKm52z6h.