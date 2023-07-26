Ракетна атака 26 липня: зафіксовано пуски "Кинджалів", є загроза для Києва

Пуск ракет "Кинджал". Фото: росСМИ

Увечері 26 липня триває російська ракетна атака по території України. Зафіксовано пуск ракет типу "Кинджал".

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Під загрозою Київська область та місто Київ.

"Київщина – в укриття! Зафіксовано пуск Х-47 "Кинджал", — йдеться у повідомленні.

Також у Командуванні закликають жителів Києва терміново прослідувати в укриття.

Про ракети типу "Кинджал", які рухаються у напрямку столиці, повідомила і Київська міська військова адміністрація.

"Увага! Зафіксовано пуск Х-47 "Кинджал" в напрямку столиці! Перебувайте в укриттях до відбою", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється також про рух ракет у напрямку інших областей. Зокрема, Хмельницької та Кіровоградської.

Нагадаємо, 26 липня Росія здійснила ракетну атаку по території України. Раніше стало відомо про запуск ракет з 12 літаків Ту-95мс з району Каспійського моря.

Увечері 26 липня вибухи прогриміли у Хмельницькому. Місцева влада повідомляє, що вони пов'язані з роботою ППО.

Також близько 13:00 російські окупанти здійснили пуск крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Повітряним силам вдалося приземлити дві ворожі цілі.