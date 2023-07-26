Ракетна атака 26 липня: зафіксовано пуски "Кинджалів", є загроза для Києва

Росія запустила "Кинджали": під загрозою Київ
Увечері 26 липня триває російська ракетна атака по території України. Зафіксовано пуск ракет типу "Кинджал".
Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
Ракетна атака 26 липня
Під загрозою Київська область та місто Київ.
"Київщина – в укриття! Зафіксовано пуск Х-47 "Кинджал", — йдеться у повідомленні.
Також у Командуванні закликають жителів Києва терміново прослідувати в укриття.
Про ракети типу "Кинджал", які рухаються у напрямку столиці, повідомила і Київська міська військова адміністрація.
"Увага! Зафіксовано пуск Х-47 "Кинджал" в напрямку столиці! Перебувайте в укриттях до відбою", — йдеться у повідомленні.
Повідомляється також про рух ракет у напрямку інших областей. Зокрема, Хмельницької та Кіровоградської.
Нагадаємо, 26 липня Росія здійснила ракетну атаку по території України. Раніше стало відомо про запуск ракет з 12 літаків Ту-95мс з району Каспійського моря.
Увечері 26 липня вибухи прогриміли у Хмельницькому. Місцева влада повідомляє, що вони пов'язані з роботою ППО.
Також близько 13:00 російські окупанти здійснили пуск крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Повітряним силам вдалося приземлити дві ворожі цілі.