ЗСУ показали блискучу роботу 3-ї штурмової бригади під Бахмутом

Бійці Збройних Сил України. Фото: скриншот

Війська України активно діють у районі Бахмута. Ефективність дій військовослужбовців 3-ї окремої штурмової бригади продемонстрована при пересуванні в лісовій зоні, де противник намагався вплинути на артилерійський вплив.

Про це повідомляє пресслужба 3-ї штурмової бригади.

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Повідомляється, що на Бахмутській ділянці українські військові успішно подолали зону лісу, попри артилерійські атаки супротивника. Вони змогли відтіснити протилежну сторону, захопивши у своїй важливі трофеї, включаючи кулемет ДШК. Це підтверджено відеозаписом.

Яка ситуація на Бахмутському напрямі

Згідно з інформацією від ISW, українська армія зареєструвала значні тактичні здобутки на південь від міста Бахмут.

На світанку 25 липня стала доступна інформація про те, що українські війська активізували свої дії на Бахмутській ділянці. У відповідь на це війська, контрольовані Росією, залишили свої позиції біля Андріївки на Донеччині.

Також було відзначено успіх українських військових у районі Старомайорська, де вони просунулися на пів кілометра вздовж фронтової лінії. Наразі військові зміцнюють свої позиції на нових точках.

Нагадаємо, що минулої доби авіація сил оборони завдала дев'яти ударів по російським окупантам та їхній техніці. Також ЗСУ ліквідували вертоліт Ка-52, п'ять БпЛА типу "Shahed-136" та два розвідувальні дрони.