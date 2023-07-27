Воздушная тревога ночью 27 июля: угроза удара РФ

Вражеские беспилотники в воздухе. Фото: соцсети

Ночью, 27 июля, "покраснело" несколько областей Украины. Воздушные силы Украины предупреждают, что есть угроза баллистики и БпЛА.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине ночью 27 июля

Мониторинговые каналы сообщают, что воздушная тревога распространяется на востоке.

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Карта воздушных тревог выглядит так:

Напомним, вечером 26 июля шла российская ракетная атака по территории Украины. Зафиксирован пуск ракет типа "Кинжал". Под угрозой Киевская область и Киев.

Мы писали, что в сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов, а также еще два — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также мы писали, что войска Украины активно действуют в районе Бахмута. Эффективность действий военнослужащих 3-й отдельной штурмовой бригады продемонстрирована при передвижении в лесной зоне, где противник пытался повлиять на артиллерийское влияние.

Добавим, сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банке mono: https://send.monobank.ua/jar/7hbKm52z6h.