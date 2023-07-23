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Повітряна тривога в Україні: загроза застосування балістики

23 липня 2023 23:02
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога в Україні ввечері 23 липня
Бійці ЗСУ шукають повітряні цілі ворога. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вечері 23 липня в Україні у деяких оластях оголошена повітряна тривога. Вона почала ширитися близько 23:00. Наразі Повітряні сили України повідомляють про активність ворожої авіації. 

Новини.LIVE зібрали усю наявну на цей момент інформацію щодо цього.

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Повітряна тривога в Україні ввечері 23 липня

Ввечері, 23 липня у кількох областях оголошено повітряну тривогу. Мапа повітряних тривог почала "червоніти" близько 23:00.

Наразі мапа повітряних тривог виглядає так:

Нагадаємо, вночі 23 липня Росія знову вдалася до масованої атаки по Одесі. Так, ворог атакував місто щонайменше 5 видами ракет усіх видів базування: "Калібри", "Онікси", "Х-22" та "Іскандер-К", а також застосував балістичні "Іскандер-М".

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що головною метою ракетних обстрілів РФ Одеси та області є повна ізоляція виходу України до Чорного моря. Шляхом залякування Росія хоче ліквідувати "зусилля з відновлення функціонування "зернового коридору".

Тако ми писали, що в Офісі Президента України відреагували на нічний обстріл Одеси 23 липня. Там назвали це неприхованим терором мирного міста.

Тим часом Міністерство оборони Росії повідомило, що їхні війська нанесли удар по об'єктах в Одесі, де начебто "готувалися терористичні акти проти РФ". За версією пропаганди, їх готували, застосовуючи "безекіпажні катери".

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