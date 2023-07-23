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Воздушная тревога в Украине: угроза применения баллистики

23 июля 2023 23:02
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Воздушная тревога в Украине ночью 24 июля
Бойцы ВСУ ищут враждебные воздушные цели. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вечером 23 июля в Украине в некоторых областях объявлена воздушная тревога. Она начала распространяться около 23:00. Воздушные силы Украины сообщают об активности вражеской авиации.

Новини.LIVE собрали всю имеющуюся на данный момент информацию по этому поводу.

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Воздушная тревога в Украине вечером 23 июля

Вечером, 23 июля в нескольких областях объявлена воздушная тревога. Карта воздушных тревог начала "краснеть" около 23:00.

Карта воздушных тревог выглядит так:

Напомним, ночью 23 июля Россия снова прибегла к массированной атаке по Одессе. Так, враг атаковал город по меньшей мере 5 видами ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", "Х-22" и "Искандер-К", а также применил баллистические "Искандер-М".

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что главной целью ракетных обстрелов РФ Одессы и области является полная изоляция выхода Украины к Черному морю. Путем устрашения Россия хочет ликвидировать "усилия по возобновлению функционирования "зернового коридора".

Так мы писали, что в Офисе Президента Украины отреагировали на ночной обстрел Одессы 23 июля. Там назвали это нескрываемым террором мирного города.

Между тем, Министерство обороны России сообщило, что их войска нанесли удар по объектам в Одессе, где якобы "готовились террористические акты против РФ". По версии пропаганды, их готовили, применяя "безэкипажные катера".

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