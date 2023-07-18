Повітряна тривога в Україні 18 липня: запуск "Калібрів"

Повітряна тривога в Україні: запуск "Калібрів" з Чорного моря
Вночі, 18 липня, в низці областей України триває кількагодинна повітряна тривога. Також з'явилася інформація про запуск "Калібрів" із Чорного моря.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Повітряна тривога вночі 18 липня
Оновлено 04:03. Повітряна тривога зберігається в низці областей України. Також моніторингові канали повідомляють про запуск ракет із Чорного моря.
Нагадаємо, що вночі, 18 липня, в Україні в низці областей оголошено повітряну тривогу. Також є загроза застосування балістичного озброєння.
Також ми повідомляли, що на тлі масштабної повітряної тривоги вночі, 18 липня, пролунали вибухи в Харківській області. Вся головна інформація про це в нашій статті.
Додамо, що в Одесі вночі, 18 липня, кілька разів повторно лунають вибухи. Ми зібрали всю важливу інформацію про цю подію.