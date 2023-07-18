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Повітряна тривога в Україні: запуск "Калібрів" з Чорного моря

18 липня 2023 03:54
оновлено: 04:05
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Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога в Україні 18 липня: запуск "Калібрів"
Запуск ракет із моря. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вночі, 18 липня, в низці областей України триває кількагодинна повітряна тривога. Також з'явилася інформація про запуск "Калібрів" із Чорного моря.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога вночі 18 липня

Оновлено 04:03. Повітряна тривога зберігається в низці областей України. Також моніторингові канали повідомляють про запуск ракет із Чорного моря.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що вночі, 18 липня, в Україні в низці областей оголошено повітряну тривогу. Також є загроза застосування балістичного озброєння.

Також ми повідомляли, що на тлі масштабної повітряної тривоги вночі, 18 липня, пролунали вибухи в Харківській області. Вся головна інформація про це в нашій статті.

Додамо, що в Одесі вночі, 18 липня, кілька разів повторно лунають вибухи. Ми зібрали всю важливу інформацію про цю подію.

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