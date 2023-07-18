Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Воздушная тревога в Украине: запуск "Калибров" с Черного моря arrow

Воздушная тревога в Украине: запуск "Калибров" с Черного моря

18 июля 2023 03:54
обновлено: 04:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога в Украине 18 июля: запуск "Калибров"
Запуск ракет с моря. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночью, 18 июля, в ряде областей Украины идет несколькочасовая воздушная тревога. Также появилась информация о запуске "Калибров" из Черного моря.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Воздушная тревога ночью 18 июля

Обновлено 04:03. Воздушная тревога сохраняется в ряде областей Украины. Также мониторинговые каналы сообщают о запуске ракет из Черного моря.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что ночью, 18 июля, в Украине в ряде областей объявлена воздушная тревога. Также существует угроза применения баллистического вооружения.

Также мы сообщали, что на фоне масштабной воздушной тревоги ночью, 18 июля, раздались взрывы в Харьковской области. Вся главная информация об этом в нашей статье.

Добавим, что в Одессе ночью, 18 июля, несколько раз повторяются взрывы. Мы собрали всю важную информацию об этом событии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Фонд MK Foundation передал пограничникам минивэны и машины скорой помощи

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз