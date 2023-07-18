Воздушная тревога в Украине 18 июля: запуск "Калибров"

Запуск ракет с моря. Фото: google.com

Ночью, 18 июля, в ряде областей Украины идет несколькочасовая воздушная тревога. Также появилась информация о запуске "Калибров" из Черного моря.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога ночью 18 июля

Обновлено 04:03. Воздушная тревога сохраняется в ряде областей Украины. Также мониторинговые каналы сообщают о запуске ракет из Черного моря.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что ночью, 18 июля, в Украине в ряде областей объявлена воздушная тревога. Также существует угроза применения баллистического вооружения.

Также мы сообщали, что на фоне масштабной воздушной тревоги ночью, 18 июля, раздались взрывы в Харьковской области. Вся главная информация об этом в нашей статье.

Добавим, что в Одессе ночью, 18 июля, несколько раз повторяются взрывы. Мы собрали всю важную информацию об этом событии.