Повітряна тривога знову шириться Україною: пуск калібрів
24 червня 2023 05:47
оновлено: 05:56
Крилата ракета в повітряному просторі. Фото: google.com
Зранку 24 червня в низці областей України оголошено повітряну тривогу. Наразі "почервоніли" центр південь та схід. Попередньо є пуск калібрів.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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