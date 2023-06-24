Повітряна тривога знову шириться Україною: пуск калібрів

Крилата ракета в повітряному просторі. Фото: google.com

Зранку 24 червня в низці областей України оголошено повітряну тривогу. Наразі "почервоніли" центр південь та схід. Попередньо є пуск калібрів.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Джерело: t.me/kpszsu

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