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Мощные взрывы в Одесской области: пуск калибров

24 июня 2023 05:47
обновлено: 06:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Одесской области 24 июня
Крылатая ракета в воздушном пространстве. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Утром 24 июня в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Предварительно есть пуск калибров. Также раздавались взрывы в Одесской области.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Одесской области 24 июня

Обновлено 05:48. В Украине снова объявлена воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 05:49. В воздушных силах сообщили о ракетной опасности в центральных областях.

Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 05:51. Воздушная тревога распространяется по Украине.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 05:54. "Донецкая область — угроза применения баллистического вооружения!" – сообщили ПС ВСУ.

Обновлено 06:02. Появилось предупреждение от воздушных сил для Одесской области.

Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 06:19. Взрывы в Одесской области Предварительно работает ПВО.

Напомним, что ночью по Украине 24 июня снова распространяется воздушная тревога. Имеется угроза ракетного удара для некоторых областей.

Также мы писали, что ночью, 24 июня, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Также в Днепропетровской и Черкасской областях раздались взрывы.

Добавим, что ночью 24 июня в Киеве прогремели несколько взрывов. Также в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

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