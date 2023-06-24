Мощные взрывы в Одесской области: пуск калибров
Утром 24 июня в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Предварительно есть пуск калибров. Также раздавались взрывы в Одесской области.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Одесской области 24 июня
Обновлено 05:48. В Украине снова объявлена воздушная тревога.
Обновлено 05:49. В воздушных силах сообщили о ракетной опасности в центральных областях.
Обновлено 05:51. Воздушная тревога распространяется по Украине.
Обновлено 05:54. "Донецкая область — угроза применения баллистического вооружения!" – сообщили ПС ВСУ.
Обновлено 06:02. Появилось предупреждение от воздушных сил для Одесской области.
Обновлено 06:19. Взрывы в Одесской области Предварительно работает ПВО.
Напомним, что ночью по Украине 24 июня снова распространяется воздушная тревога. Имеется угроза ракетного удара для некоторых областей.
Также мы писали, что ночью, 24 июня, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Также в Днепропетровской и Черкасской областях раздались взрывы.
Добавим, что ночью 24 июня в Киеве прогремели несколько взрывов. Также в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.