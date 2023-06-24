Крылатая ракета в воздушном пространстве. Фото: google.com

Утром 24 июня в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Предварительно есть пуск калибров. Также раздавались взрывы в Одесской области.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Одесской области 24 июня

Обновлено 05:48. В Украине снова объявлена воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 05:49. В воздушных силах сообщили о ракетной опасности в центральных областях.

Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 05:51. Воздушная тревога распространяется по Украине.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 05:54. "Донецкая область — угроза применения баллистического вооружения!" – сообщили ПС ВСУ.

Обновлено 06:02. Появилось предупреждение от воздушных сил для Одесской области.

Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 06:19. Взрывы в Одесской области Предварительно работает ПВО.

Напомним, что ночью по Украине 24 июня снова распространяется воздушная тревога. Имеется угроза ракетного удара для некоторых областей.

Также мы писали, что ночью, 24 июня, в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Также в Днепропетровской и Черкасской областях раздались взрывы.

Добавим, что ночью 24 июня в Киеве прогремели несколько взрывов. Также в Украине объявлена масштабная воздушная тревога.