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Воздушные силы предупреждают о ракетной опасности в нескольких областях

19 июня 2023 01:58
обновлено: 02:08
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушные силы предупреждают о ракетной опасности в нескольких областях
Ракета взлетает. Фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночью, 19 июня, в нескольких областях Украины снова объявлена воздушная тревога. Также предупреждают о ракетной опасности.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 01:58. В воздушных силах ВСУ предупреждают о ракетной опасности для Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей.

Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 02:02. Также ракетная угроза в Одесской и Николаевской областях.

Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 02:05. Воздушная тревога в нескольких областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

 

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