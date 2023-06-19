Воздушные силы предупреждают о ракетной опасности в нескольких областях
19 июня 2023 01:58
обновлено: 02:08
Ракета взлетает. Фото: УНИАН
Ночью, 19 июня, в нескольких областях Украины снова объявлена воздушная тревога. Также предупреждают о ракетной опасности.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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