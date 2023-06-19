Воздушные силы предупреждают о ракетной опасности в нескольких областях

Ракета взлетает. Фото: УНИАН

Ночью, 19 июня, в нескольких областях Украины снова объявлена воздушная тревога. Также предупреждают о ракетной опасности.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 02:02. Также ракетная угроза в Одесской и Николаевской областях.

Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 02:05. Воздушная тревога в нескольких областях.