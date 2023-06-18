У Нацполіції розповіли про загиблого на Сумщині правоохоронця та його сина

Працівник поліції. Фото: google.com

Сьогодні, 18 червня, під час обстрілу Сумської області загинув оперуповноважений Роман Бабенко. Йому було 38-років. Разом з поліцейським загинув його 4-річний син.

Про це повідомляє Нацполіція.

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У Нацполіції зазначили, що російські окупанти серед білого дня почали обстрілювати центральну частину міста Білопілля. Внаслідок отриманих травм Роман та син загинули.

"Важко знайти слова, які б змогли б зменшити душевний біль від втрати...Поділяємо горе сімʼї, рідних та близьких. Сумуємо разом з вами, ця втрата непоправна для усіх нас", — йдеться у повідомленні.

Роман Бабенко, який загинув у Сумській області. Фото: Нацполіція

Допис Нацполіції. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 18 червня, російські окупанти обстріляли Сумську область. Внаслідок ворожої атаки загинув 4-річний хлопчик та його батько.

Також ми писали, що сьогодні, 18 червня, російські окупанти обстріляли Куп'янськ, що на Харківщині. Внаслідок цього постраждав приватний житловий будинок, поранених немає.

Додамо, минулої доби російські окупанти 68 разів обстріляли Херсонську область. Ворог випустив 467 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БпЛА та авіації.