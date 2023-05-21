ППО приземлила безпілотники, які атакували Дніпропетровську область

Російський безпілотник. Фото: росЗМІ

Вчора, 20 травня, українські сили ППО збили безпілотники, які атакували Дніпропетровську область. Їх приземлили над Синельниківським та Павлоградським районами.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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Лукашук розповів, що ніч в області минула без обстрілів, однак на ранок військові РФ з важкої артилерії атакували Нікопольський район.

Вони вдарили по Мирівській громаді. Наразі наслідки встановлюються. На щастя, люди не постраждали.

"Вчора пізно ввечері наші круті сили ППО збили над Синельниківським та Павлоградським районами ворожі безпілотники. Дякуємо, що оберігаєте!" — розповів Лукашук.

Нагадаємо, вчора, 20 травня, російські окупаційні війська завдали потужних ударів по території Донецької області. Зокрема, внаслідок обстрілів міста Торецьк постраждала 11-річна дитина.

Також ми писали, що 20 травня, російські окупанти обстріляли Херсонську область. Внаслідок ворожої атаки загинули дві людини.

Додамо, російські окупанти протягом 19 травня обстріляли понад 20 населених пунктів Харківської області. У Куп’янському районі загинула одна людина, ще один цивільний з пораненнями був госпіталізований.