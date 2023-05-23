Воздушные силы сообщили количество дронов, уничтоженных за ночь

Украинский военный с антидроновым ружьем. Фото: УНИАН/Вячеслав Ратинский

В ночь украинские Воздушные силы сбили шесть российских дронов-камикадзе Shahed-136/131. Также украинские защитники уничтожили два разведывательных дрона "Мерлин-ВР".

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВС Украины.

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Уничтожены российские беспилотники

В ночь с 22 на 23 мая украинские войска успешно противодействовали очередной российской атаке беспилотных летательных аппаратов.

Всего было уничтожено восемь беспилотников оккупационной армии.

Не "Шахедами" единственными

Большинство — шесть — ликвидированных дронов действительно являются ударными дронами-камикадзе Shahed-136/131.

Но, кроме того, Воздушные силы ВСУ сбили два разведывательных беспилотника "Мерлин-ВР".

Напомним, что в ночь с 19 на 20 мая украинские вооруженные силы Украины уничтожили более 20 российских беспилотников. Больше всего — 18 единиц — были уничтожены на северном направлении, во время атаки на Киев.

А днем 20 мая украинские силы ПВО сбили беспилотники, атаковавшие Днепропетровскую область. Их приземлили над Синельниковским и Павлоградским районами.