Воздушные силы сообщили количество дронов, уничтоженных за ночь
В ночь украинские Воздушные силы сбили шесть российских дронов-камикадзе Shahed-136/131. Также украинские защитники уничтожили два разведывательных дрона "Мерлин-ВР".
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВС Украины.
Уничтожены российские беспилотники
В ночь с 22 на 23 мая украинские войска успешно противодействовали очередной российской атаке беспилотных летательных аппаратов.
Всего было уничтожено восемь беспилотников оккупационной армии.
Не "Шахедами" единственными
Большинство — шесть — ликвидированных дронов действительно являются ударными дронами-камикадзе Shahed-136/131.
Но, кроме того, Воздушные силы ВСУ сбили два разведывательных беспилотника "Мерлин-ВР".
Напомним, что в ночь с 19 на 20 мая украинские вооруженные силы Украины уничтожили более 20 российских беспилотников. Больше всего — 18 единиц — были уничтожены на северном направлении, во время атаки на Киев.
А днем 20 мая украинские силы ПВО сбили беспилотники, атаковавшие Днепропетровскую область. Их приземлили над Синельниковским и Павлоградским районами.