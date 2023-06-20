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Повітряні сили повідомили про результати нічного полювання на дрони

20 червня 2023 09:08
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Повітряні сили повідомили про результати нічного полювання на дрони
Збиття російських дронів у небі над Києвом. Фото: Reuters/Gleb Garanich
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські війська спробували провести чергову нічну атаку дронами. Але із 35 ударних безпілотників протиповітряна оборона України збила 32.

Про це повідомили на своєму Telegram-каналі Повітряні сили ЗС України.

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Нічна атака дронів

У ніч з 19 на 20 червня російські окупаційні війська здійснили черговий масований удар по Україні з допомогою ударних дронів-камікадзе.

Пуски безпілотників були зафіксовані на двох напрямках:

  • у Брянській області;
  • на східному узбережжі Азовського моря.

Усього було запущено 35 дронів-камікадзе.

Кількість збитих за ніч з 19 на 20 червня безпілотників
Кількість збитих за ніч з 19 на 20 червня безпілотників
Інфографіка: Повітряні сили

Успішна робота ППО

У Повітряних силах зазначили, що із 35 російських безпілотників було знищено 32.

30 з них були ліквідовані силами Повітряних сил ЗСУ, ще два — підрозділами Сухопутних військ.

Найбільшу кількість дронів-камікадзе знищили в небі над Київською областю — понад 20 одиниць цієї військової техніки РФ.

Але ППО працювала по повітряних цілях ворога у багатьох регіонах України.

Балістика на Запоріжжя

Також відомо про ракетний удар по Запоріжжю та околицях.

Припускається, що росіяни обстріляли непідконтрольне їм місто балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-300.

Нагадаємо, що упродовж доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по російських окупаційних військах. Крім того, українські бійці знищили стільки ж артпідрозділів ворога.

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