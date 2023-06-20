Повітряні сили повідомили про результати нічного полювання на дрони
Російські війська спробували провести чергову нічну атаку дронами. Але із 35 ударних безпілотників протиповітряна оборона України збила 32.
Про це повідомили на своєму Telegram-каналі Повітряні сили ЗС України.
Нічна атака дронів
У ніч з 19 на 20 червня російські окупаційні війська здійснили черговий масований удар по Україні з допомогою ударних дронів-камікадзе.
Пуски безпілотників були зафіксовані на двох напрямках:
- у Брянській області;
- на східному узбережжі Азовського моря.
Усього було запущено 35 дронів-камікадзе.
Успішна робота ППО
У Повітряних силах зазначили, що із 35 російських безпілотників було знищено 32.
30 з них були ліквідовані силами Повітряних сил ЗСУ, ще два — підрозділами Сухопутних військ.
Найбільшу кількість дронів-камікадзе знищили в небі над Київською областю — понад 20 одиниць цієї військової техніки РФ.
Але ППО працювала по повітряних цілях ворога у багатьох регіонах України.
Балістика на Запоріжжя
Також відомо про ракетний удар по Запоріжжю та околицях.
Припускається, що росіяни обстріляли непідконтрольне їм місто балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-300.
Нагадаємо, що упродовж доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по російських окупаційних військах. Крім того, українські бійці знищили стільки ж артпідрозділів ворога.