Воздушные силы сообщили о результатах ночной охоты на дроны
Российские войска попытались провести очередную ночную атаку дронами. Но из 35 ударных беспилотников противовоздушная оборона Украины сбила 32.
Об этом сообщили на своем Telegram-канале Воздушные силы ВС Украины.
Ночная атака дронов
В ночь с 19 на 20 июня российские оккупационные войска нанесли очередной массированный удар по Украине с помощью ударных дронов-камикадзе.
Пуски беспилотников были зафиксированы в двух направлениях:
- в Брянской области;
- на восточном побережье Азовского моря.
Всего было запущено 35 дронов-камикадзе.
Успешная работа ПВО
В воздушных силах отметили, что из 35 российских беспилотников было уничтожено 32.
30 из них были ликвидированы силами Воздушных сил ВСУ, еще два — подразделениями Сухопутных войск.
Наибольшее количество дронов-камикадзе уничтожили в небе над Киевской областью — более 20 единиц этой военной техники РФ.
Но ПВО работала по воздушным целям врага во многих регионах Украины.
Баллистика на Запорожье
Также известно о ракетном ударе по Запорожью и окрестностям.
Предполагается, что россияне обстреляли неподконтрольный им город баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-300.
Напомним, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по российским оккупационным войскам. Кроме того, украинские бойцы уничтожили столько же артподразделений врага.