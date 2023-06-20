Воздушные силы сообщили о результатах ночной охоты на дроны

Сбивание российских дронов в небе над Киевом. Фото: Reuters/Gleb Garanich

Российские войска попытались провести очередную ночную атаку дронами. Но из 35 ударных беспилотников противовоздушная оборона Украины сбила 32.

Об этом сообщили на своем Telegram-канале Воздушные силы ВС Украины.

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Ночная атака дронов

В ночь с 19 на 20 июня российские оккупационные войска нанесли очередной массированный удар по Украине с помощью ударных дронов-камикадзе.

Пуски беспилотников были зафиксированы в двух направлениях:

в Брянской области;

на восточном побережье Азовского моря.

Всего было запущено 35 дронов-камикадзе.

Количество сбитых за ночь с 19 на 20 июня беспилотников

Инфографика: Воздушные силы

Успешная работа ПВО

В воздушных силах отметили, что из 35 российских беспилотников было уничтожено 32.

30 из них были ликвидированы силами Воздушных сил ВСУ, еще два — подразделениями Сухопутных войск.

Наибольшее количество дронов-камикадзе уничтожили в небе над Киевской областью — более 20 единиц этой военной техники РФ.

Но ПВО работала по воздушным целям врага во многих регионах Украины.

Баллистика на Запорожье

Также известно о ракетном ударе по Запорожью и окрестностям.

Предполагается, что россияне обстреляли неподконтрольный им город баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-300.

Напомним, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по российским оккупационным войскам. Кроме того, украинские бойцы уничтожили столько же артподразделений врага.