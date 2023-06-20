Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Воздушные силы сообщили о результатах ночной охоты на дроны arrow

Воздушные силы сообщили о результатах ночной охоты на дроны

20 июня 2023 09:08
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Воздушные силы сообщили о результатах ночной охоты на дроны
Сбивание российских дронов в небе над Киевом. Фото: Reuters/Gleb Garanich
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские войска попытались провести очередную ночную атаку дронами. Но из 35 ударных беспилотников противовоздушная оборона Украины сбила 32.

Об этом сообщили на своем Telegram-канале Воздушные силы ВС Украины.

Читайте также:

Ночная атака дронов

В ночь с 19 на 20 июня российские оккупационные войска нанесли очередной массированный удар по Украине с помощью ударных дронов-камикадзе.

Пуски беспилотников были зафиксированы в двух направлениях:

  • в Брянской области;
  • на восточном побережье Азовского моря.

Всего было запущено 35 дронов-камикадзе.

Количество сбитых за ночь с 19 на 20 июня беспилотников
Количество сбитых за ночь с 19 на 20 июня беспилотников
Инфографика: Воздушные силы

Успешная работа ПВО

В воздушных силах отметили, что из 35 российских беспилотников было уничтожено 32.

30 из них были ликвидированы силами Воздушных сил ВСУ, еще два — подразделениями Сухопутных войск.

Наибольшее количество дронов-камикадзе уничтожили в небе над Киевской областью — более 20 единиц этой военной техники РФ.

Но ПВО работала по воздушным целям врага во многих регионах Украины.

Баллистика на Запорожье

Также известно о ракетном ударе по Запорожью и окрестностям.

Предполагается, что россияне обстреляли неподконтрольный им город баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-300.

Напомним, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по российским оккупационным войскам. Кроме того, украинские бойцы уничтожили столько же артподразделений врага.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас