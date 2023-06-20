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У Генштабі розповіли, скільки разів ЗСУ вдарили по окупантах за минулу добу

20 червня 2023 06:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Генштабі розповіли, скільки разів ЗСУ вдарили по окупантах за минулу добу
Українські військові стріляють із гармати 2А36. Фото: АрміяInform
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Упродовж доби авіація сил оборони завдала 15 ударів по російських окупаційних військах. Крім того, українські бійці знищили стільки ж артпідрозділів ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Удари ЗСУ

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 10 районів зосередження особового складу та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 15 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, 3 засоби протиповітряної оборони та ще 2 важливих об’єкти окупантів", — йдеться в повідомленні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Українські захисники на передовій. Фото: Генштаб ЗСУ
Українські захисники на передовій. Фото: Генштаб ЗСУ
Українські захисники на передовій. Фото: Генштаб ЗСУ

Успіхи ЗСУ на фронті

Нагадаємо, що Україна має успіхи на фронті, а саме на Таврійському напрямку. Вже можна помітити просування завдяки успішним штурмовим діям. 

Також ми писали, що на боці України у контрнаступі зіграє ненависть всередині кремлівської еліти. Також важливими факторами стануть небажання великої частини російських солдатів воювати.

Додамо, що минулого тижня українські військові проводили контрнаступальні дії та оборонялися. Протягом двох тижнів ЗСУ вдалося звільнити вісім населених пунктів на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

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