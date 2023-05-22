Ігнат розповів, чого не вистачає українській протиповітряній обороні

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Armyinform

В Україні немає достатньо засобів, щоб повністю захиститися від балістичних ракет російських окупантів. Країні потрібні системи Patriot та SAMP/T.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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"На жаль, немає в нас достатньо засобів проти балістики на сьогоднішній день. Маємо системи Patriot на бойовому чергуванні. Але зрозуміло, що цього вкрай недостатньо, щоб перекрити всі необхідні нам напрямки, усі великі міста та усі важливі об’єкти критичної інфраструктури. Бо саме по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури в Дніпрі сьогодні цілив ворог", — наголосив Ігнат.

За його словами, Україні потрібна також протибалістична зброя за зразком Київської області, адже російські "Кинджали" та балістичні ракети вдалося знищити системою Patriot.

"Україна в нас велика і нам потрібно більше цих засобів. Ну і очікуємо безумовно літака F-16 — це топ тема сьогодні", — зазначив речник.

Ігнат додав, що країна очікує також системи SAMP/T, які "можливо вже скоро будуть на бойовому чергуванні".

Нагадаємо, Ігнат розповів, що українські військові планують отримати значну кількість винищувачів F-16 у найближчому майбутньому. Передбачається, що ці літаки будуть передані різним підрозділам Збройних сил України.

Також ми писали, що Україна зможе отримати винищувачі західного зразка у другій половині 2023 року. Ці літаки допоможуть у наступальних операціях ЗСУ, які відбуватимуться після початку загального контрнаступу.