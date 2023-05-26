Повітряні сили повідомили про результати нічного полювання на ракети і дрони
Українська протиповітряна оборона знову збила усі крилаті ракети росіян. Також було знищено 23 із 31 дрона-камікадзе Shahed-136/131.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗС України.
Нічна атака РФ
Російські війська завдали чергового удару по території України.
Окупанти традиційно використовували як ракети, так і безпілотники.
Зокрема, було запущено:
- з району Каспійського моря — 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків Ту-95мс;
- з тимчасово окупованого Токмака — 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400.
Крім того, росіяни запустили з південного та північного напрямків 31 ударний безпілотник іранського виробництва Shahed-136/131.
Успішна робота ППО
Українська протиповітряна оборона збила усі крилаті ракети, використані російськими окупантами.
Також були збиті 23 дрони-камікадзе Shahed-136/131 і два розвідувальні безпілотники ("Орлан-10", "Мерлін-ВР").
Зокрема, один із ударних безпілотників був збитий у небі над Черкаською областю.
Влучання ракет С-300/С-400 та кількох безпілотників зафіксовані у Дніпропетровській та Харківській областях.
Нагадаємо, що російські окупаційні війська завдали ракетно-дронового удару по Дніпропетровщині. У Дніпрі одна людина поранена, серйозної шкоди російські ракети завдали транспортному підприємству.