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Повітряні сили повідомили про результати нічного полювання на ракети і дрони

26 травня 2023 08:48
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Повітряні сили повідомили про результати нічного полювання на ракети і дрони
Українські війська протидіють російським атакам. Фото: "Україна молода"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Українська протиповітряна оборона знову збила усі крилаті ракети росіян. Також було знищено 23 із 31 дрона-камікадзе Shahed-136/131.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗС України.

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Російські війська завдали чергового удару по території України.

Окупанти традиційно використовували як ракети, так і безпілотники.

Зокрема, було запущено:

  • з району Каспійського моря — 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків Ту-95мс;
  • з тимчасово окупованого Токмака — 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400.

Крім того, росіяни запустили з південного та північного напрямків 31 ударний безпілотник іранського виробництва Shahed-136/131.

Успішна робота ППО

Українська протиповітряна оборона збила усі крилаті ракети, використані російськими окупантами.

Також були збиті 23 дрони-камікадзе Shahed-136/131 і два розвідувальні безпілотники ("Орлан-10", "Мерлін-ВР").

Зокрема, один із ударних безпілотників був збитий у небі над Черкаською областю.

Влучання ракет С-300/С-400 та кількох безпілотників зафіксовані у Дніпропетровській та Харківській областях.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська завдали ракетно-дронового удару по Дніпропетровщині. У Дніпрі одна людина поранена, серйозної шкоди російські ракети завдали транспортному підприємству.

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