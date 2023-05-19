Ракетна атака на Україну сьогодні: аналіз

Пуск ракети "Калібр" з моря. Фото: росЗМІ

В ніч на пʼятницю, 19 травня, Росія вчергове випустила по Україні десятки іранських дронів та 6 крилатих ракет типу "Калібр". Зафіксовано пуски 22 "шахедів" та шести "Калібрів". ППО збила 3 ракети та 16 дронів. Це була вже десята повітряна атака України за останні 19 днів травня.

Чим вона відрізнялась від попередніх — читайте в Новини.LIVE.

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За офіційною інформацією Повітряного командування, в ніч на пʼятницю, 19 травня 2023 року, російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків ударними дронами Shahed-136/131 та крилатими ракетами "Калібр" з кораблів у Чорному морі. Було зафіксовано пуски 22 "шахедів" та 6 "Калібрів".

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряних командувань "Центр", "Захід" та "Південь" Повітряних Сил ЗС України було знищено 3 крилаті ракети та 16 ударних дронів.

Повітряна атака на територію України 19 травня. Фото: FB Повітряні Сили

Зокрема, були збиті всі повітряні цілі на підльоті до Києва. Руйнувань та постраждалих немає. Ворожі дрони також атакували Львівщину, були націлені на обʼєкт критичної інфраструктури міста, але були збиті.

"Не всі цілі були збили, але роботу протиповітряної оборони можна вважати успішною. Ворог атакував Україну з різних напрямків: з кораблів з Чорного моря, а також "шахедами" з північного та південно-західного напрямку. Він все ще продовжує виготовляти ракети і шукатиме різні шляхи для поповнення арсеналу, який витратив на наш енергетичний сектор. Але таких ударів, як було восени та взимку, навряд чи слід очікувати. Противник не може собі дозволити такого масованого використання", — в ефірі телемарафону зазначив спікер Повітряних Сил Юрій Ігнат.

Юрій Ігнат. Фото: АрміяInform

Росія все ще виготовляє ракети: як їй це вдається

Росіяни і справді мають можливість щомісяця поповнювати свій ракетний боєкомплект і атакуватимуть ними територію України до закінчення війни, в коментарі Новини.LIVE зазначив військовий експерт Олександр Коваленко. За його словами, навіть після війни ворог може вдатися до якоїсь повітряної атаки як провокації.

Олександр Коваленко. Фото: Facebook

"Як у Росії можуть закінчитися ракети, якщо у них є виробництво? Вони щомісяця можуть накопичувати боєкомплект, компенсувати його і т.д. Дрони вони отримують від Ірану, де також стабільно працює їх виробництво. На жаль, ці засоби ураження завжди будуть у наявності у ворога. Інше питання — як він їх використовуватиме", — підкреслив Коваленко.

Збита російська ракета "Калібр" під час атаки 18 травня. Фото: Reuters

За його словами, наразі росіяни відійшли від практики масованих ударів і перемкнулись на нічні атаки з меншою кількістю ракет. Наприклад, до 30 штук на раз. Вони можуть зберігати такий рівень тактики, а можуть і змінити її. Але це буде швидше адаптацією до умов, в яких перебуває ворог.

"Чому ракети летять вночі? Бо в темну пору доби не працюють деякі засоби супроводження та фіксації ворожих обʼєктів. Через це протиповітряна оборона вночі має меншу ефективність, чим намагається скористатися ворог, аби підвищити свої шанси на її прорив. По Києву їм це не вдається і це означає, що навколо столиці зразкова ППО. Сподіваюсь, така буде в навколо решти українських міст", — підсумував Коваленко.

Російські ракети "Калібр" під час одного із запусків по Україні. Фото: росЗМІ

Скільки ракет на місяць виготовляє Росія

В українській розвідці відзначили, що росіяни і справді вичерпали значний запас ракетного озброєння. Проте їм вдається завозити комплектуючі для виробництва ракетного озброєння та налагодити виробництво, навіть попри міжнародні санкції.

В коментарі РБК-Україна заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький зазначив, що уламки випущених ракет по Україні вказують на те, що вони виготовлені в першому кварталі 2023 року.

Російська аеробалістична ракета "Кинджал". Фото: росЗМІ

"Щонайменше двічі на місяць вони завозять "Калібри" до окупованого Криму. Їх виготовляють близько 25 штук на місяць. Окрім цього ще 35 одиниць крилатих ракет Х-101, 2 "Кинджала" та 5 балістичних ракет "Іскандер-М", — уточнив Скібіцький.

На думку військового експерта Сергія Грабського, найближчим часом Росія продовжить повітряні атаки по території України, оскільки все ще має ресурс для таких дій. Її мета — змусити Україну відмовитися від контрнаступу, зменшити інтенсивність його підготовки та тиску на свою лінію фронту.

У Повітряних Силах також вважають, що Україна має посилювати свою протиповітряну оборону, адже від ворога можна чекати будь-яких неприємних сюрпризів.