Воздушные силы сообщили о результатах ночной охоты на ракеты и дроны
Украинская противовоздушная оборона снова сбила все крылатые ракеты россиян. Также было уничтожено 23 из 31 дрона-камикадзе Shahed-136/131.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВС Украины.
Ночная атака РФ
Российские войска нанесли очередной удар по территории Украины.
Оккупанты традиционно использовали как ракеты, так и беспилотники.
В частности, было запущено:
- из района Каспийского моря — 10 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов Ту-95мс;
- из временно оккупированного Токмака — 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400.
Кроме того, россияне запустили по южному и северному направлениям 31 ударный беспилотник иранского производства Shahed-136/131.
Успешная работа ПВО
Украинская противовоздушная оборона сбила все крылатые ракеты, использованные российскими оккупантами.
Также были сбиты 23 дрона-камикадзе Shahed-136/131 и два разведывательных беспилотника ("Орлан-10", "Мерлин-ВР").
В частности, один из ударных беспилотников был сбит в небе над Черкасской областью.
Попадания ракет С-300/С-400 и нескольких беспилотников зафиксированы в Днепропетровской и Харьковской областях.
Напомним, что российские оккупационные войска нанесли ракетно-дроновый удар по Днепропетровщине. В Днепре один человек ранен, серьезный ущерб российские ракеты нанесли транспортному предприятию.