Воздушные силы сообщили о результатах ночной охоты на ракеты и дроны

Украинские войска противодействуют российским атакам. Фото: "Україна молода"

Украинская противовоздушная оборона снова сбила все крылатые ракеты россиян. Также было уничтожено 23 из 31 дрона-камикадзе Shahed-136/131.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВС Украины.

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Российские войска нанесли очередной удар по территории Украины.

Оккупанты традиционно использовали как ракеты, так и беспилотники.

В частности, было запущено:

из района Каспийского моря — 10 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов Ту-95мс;

из временно оккупированного Токмака — 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400.

Кроме того, россияне запустили по южному и северному направлениям 31 ударный беспилотник иранского производства Shahed-136/131.

Успешная работа ПВО

Украинская противовоздушная оборона сбила все крылатые ракеты, использованные российскими оккупантами.

Также были сбиты 23 дрона-камикадзе Shahed-136/131 и два разведывательных беспилотника ("Орлан-10", "Мерлин-ВР").

В частности, один из ударных беспилотников был сбит в небе над Черкасской областью.

Попадания ракет С-300/С-400 и нескольких беспилотников зафиксированы в Днепропетровской и Харьковской областях.

Напомним, что российские оккупационные войска нанесли ракетно-дроновый удар по Днепропетровщине. В Днепре один человек ранен, серьезный ущерб российские ракеты нанесли транспортному предприятию.