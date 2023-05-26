Росіяни масовано атакували Дніпропетровську область: фото руйнувань

Наслідки російської атаки. Фото: Telegram-канал Сергія Лисака

Російські окупаційні війська завдали ракетно-дронового удару по Дніпропетровщині. У Дніпрі одна людина поранена, серйозної шкоди російські ракети завдали транспортному підприємству.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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Російські окупанти атакували територію Дніпропетровської області. Окупанти використали як ракети, так і ударні безпілотники.

"Надважка ніч", — прокоментував події в регіоні голова ОВА.

Були обстріляні як обласний центр, так і Марганецька громада.

Наслідки нічного удару

У Дніпрі постраждали кілька приватних будинків і автозаправна станція. Були пошкоджені автомобілі.

Пошкоджені приватні будинки

Фото: Telegram Лисака

На заправці поранення отримав працівник цього підприємства. Йому надали першу медичну допомогу і відправили додому, госпіталізації поранений не потребував.

Уражена автозаправка

Фото: Telegram Лисака

Також серйозних ушкоджень зазнало одне із транспортних підприємств Дніпра.

У Марганецькій громаді, яку російські окупанти атакували безпілотниками, обійшлося без жертв.

Нагадаємо, що в ніч на 22 травня Росія масовано атакувала Дніпропетровщину та місто Дніпро. Загалом по регіону було випущено 16 ракет різних типів та 20 ударних дронів Shahed-136/131. Удари були націлена на військові та інфраструктурні об’єкти міста. Повітряна тривога тривала близько трьох годин.