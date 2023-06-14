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Повітряні сили повідомили про знищені за ніч ракети і дрони РФ

14 червня 2023 08:53
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Повітряні сили повідомили про знищені за ніч ракети і дрони РФ
Український льотчик. Фото: ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Українська протиповітряна оборона за ніч збила три із чотирьох російських крилатих ракет "Калібр". Також були знищені дев’ять із десяти запущених росіянами дронів Shahed-136/131.

Про це повідомив Telegram-канал Повітряних сил ЗС України.

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Нічна атака росіян

У ніч проти 14 червня російські війська здійснили чергову повітряну атаку на територію України.

Цього разу окупанти знову використали кілька видів зброї:

  • крилаті ракети "Калібр";
  • крилаті ракети Х-22;
  • ударні дрони-камікадзе Shahed-136/131.

"Калібри" були запущені з акваторії Чорного моря. Ракетами Х-22 Україну обстріляли дальні бомбардувальники Ту-22МЗ.

А безпілотники прилетіли з південно-східного напрямку.

Успішна робота ППО

Повітряні сили повідомили, що із чотирьох крилатих ракет "Калібр" силам протиповітряної оборони вдалося збити три.

Кількість знищених за ніч ракет і дронів РФ
Кількість знищених за ніч ракет і дронів РФ
Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Із десяти ударних дронів армії РФ українські захисники знищили дев’ять.

Поки що немає точних даних щодо шістьох ракет Х-22, якими російські окупанти завдали удару по Донецькій області.

Повітряні сили про успішну роботу ППО
Повітряні сили про успішну роботу ППО

Нагадаємо, що за 13 червня українські захисники знищили на фронтах війни близько 680 російських окупантів. 

Крім того, росіяни втратили вісім танків, 11 бронемашин, 17 артилерійських систем і дві ракетні системи залпового вогню.

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