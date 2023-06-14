Воздушные силы сообщили об уничтоженных за ночь ракетах и дронах РФ

Украинский лётчик. Фото: ВСУ

Украинская противовоздушная оборона за ночь сбила три из четырех российских крылатых ракет "Калибр". Также были уничтожены девять из десяти запущенных россиянами дронов Shahed-136/131.

Об этом сообщил Telegram-канал Воздушных сил ВС Украины.

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Ночная атака россиян

В ночь на 14 июня российские войска совершили очередную воздушную атаку на территорию Украины.

На этот раз оккупанты снова использовали несколько видов оружия:

крылатые ракеты "Калибр";

крылатые ракеты Х-22;

ударные дроны-камикадзе Shahed-136/131.

"Калибры" были запущены из акватории Черного моря. Ракетами Х-22 Украину обстреляли дальние бомбардировщики Ту-22МЗ.

Беспилотники же прилетели с юго-восточного направления.

Успешная работа ПВО

Воздушные силы сообщили, что из четырех крылатых ракет "Калибр" силам противовоздушной обороны удалось сбить три.

Количество уничтоженных за ночь ракет и дронов РФ

Инфографика: Воздушные силы ВСУ

Из десяти ударных дронов армии РФ украинские защитники уничтожили девять.

Пока нет точных данных по шести ракетам Х-22, которыми российские оккупанты нанесли удар по Донецкой области.

Воздушные силы об успешной работе ПВО

Напомним, что за 13 июня украинские защитники уничтожили на фронтах войны около 680 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли восемь танков, 11 бронемашин, 17 артиллерийских систем и две ракетные системы залпового огня.