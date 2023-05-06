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Воздушные силы рассказали об успехах работы за сутки

6 мая 2023 11:32
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Воздушные силы рассказали об успехах работы за сутки
Пилот Воздушных сил ВСУ. Фото: zsu.gov.ua
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Воздушные силы ВС Украины рассказали об успешном сбитии "Шахедов" и ракеты "Кинжал" за минувшие сутки. Россия атаковала с южного направления.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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Противник атаковал с восточного побережья Азовского моря. Россияне применили восемь ударных дронов Shahed-136/131. Все уничтожены силами и средствами Воздушного командования "Восток", говорится в сообщении.

Также появилась официальная информация о сбитии ракеты "Кинжал".

"Также обнародуем информацию о ночной атаке 4 мая! Около 2.30 в небе Киевщины ЗРК Patriot уничтожена аэробалистическая ракета Х-47 "Кинжал", запущенная с МиГ-31К с территории России. Еще раз подчеркиваем — военным руководством было принято решение не обнародовать информацию о сбитии Х-47 "Кинжал" системой Patriot СРАЗУ. Причины вполне понятны. Всем свое время!" — заявили в Воздушных силах ВСУ Украины.

Ранее мы писали о том, что Воздушные силы Украины окончательно подтвердили факт сбивания гиперзвуковой ракеты "Кинжал" над Киевской областью. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук.

Напомним, в ночь на 4 мая в Defence Express заявили об успешном перехвате ракеты Х-47 "Кинжал" в воздушном пространстве над Киевом. Официальное сообщение от Киевской городской военной администрации также указало на наличие других ракет, возможно баллистического типа, в атаке, которая включает дроны-камикадзе Shahed.

Позже спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг информацию о том, что в ночь на 4 мая в небе над Киевом сбили российскую баллистическую ракету.

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