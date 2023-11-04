Окупанти атакували інфраструктурний об'єкт у Дніпропетровській області

Наслідки обстрілу Дніпропетровської області 13 жовтня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти атакували Дніпропетровську область. "Прильоти" зафіксували по інфраструктурному об'єкту.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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"Ворог поцілив по інфраструктурному об'єкту", — розповів Лисак.

За попередньою інформацією, люди не постраждали. Очільник Дніпропетровської ОВА додав, що деталі уточнюються.

Допис Лисака. Фото: скриншот

Після оголошення повітряної тривоги в області кореспондент Новини.LIVE повідомив про два потужні вибухи.

До того ж Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння. Мешканців Дніпра закликали перебувати в укриттях.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, упродовж доби, 3 листопада, російські окупаційні війська здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Також ми писали, що 3 листопада російські окупанти обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок чергової атаки загарбників постраждали люди.