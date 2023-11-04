Окупанти атакували інфраструктурний об'єкт у Дніпропетровській області
Російські окупанти атакували Дніпропетровську область. "Прильоти" зафіксували по інфраструктурному об'єкту.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Обстріл Дніпропетровської області
"Ворог поцілив по інфраструктурному об'єкту", — розповів Лисак.
За попередньою інформацією, люди не постраждали. Очільник Дніпропетровської ОВА додав, що деталі уточнюються.
Після оголошення повітряної тривоги в області кореспондент Новини.LIVE повідомив про два потужні вибухи.
До того ж Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння. Мешканців Дніпра закликали перебувати в укриттях.
Нагадаємо, упродовж доби, 3 листопада, російські окупаційні війська здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Також ми писали, що 3 листопада російські окупанти обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок чергової атаки загарбників постраждали люди.
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